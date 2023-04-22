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22 апреля 2023 19:14

Открытие крупнейшего в Свердловской области скейт-парка

Алексей БУЛАТОВ
Открытие крупнейшего в Свердловской области скейт-парка

Открытие крупнейшего в Свердловской области скейт-парка

Открытие крупнейшего в Свердловской области скейт-парка

Открытие крупнейшего в Свердловской области скейт-парка

Открытие крупнейшего в Свердловской области скейт-парка

Открытие крупнейшего в Свердловской области скейт-парка

Открытие крупнейшего в Свердловской области скейт-парка

Открытие крупнейшего в Свердловской области скейт-парка

Открытие крупнейшего в Свердловской области скейт-парка

Открытие крупнейшего в Свердловской области скейт-парка

Открытие крупнейшего в Свердловской области скейт-парка

Открытие крупнейшего в Свердловской области скейт-парка

Открытие крупнейшего в Свердловской области скейт-парка

Открытие крупнейшего в Свердловской области скейт-парка

Открытие крупнейшего в Свердловской области скейт-парка

Открытие крупнейшего в Свердловской области скейт-парка

Открытие крупнейшего в Свердловской области скейт-парка

Открытие крупнейшего в Свердловской области скейт-парка

Открытие крупнейшего в Свердловской области скейт-парка

Открытие крупнейшего в Свердловской области скейт-парка