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19 апреля 2023 13:15

Студенты УрГУПС провели субботник в парке университета

Алексей БУЛАТОВ
Студенты УрГУПС провели субботник в парке университета

Студенты УрГУПС провели субботник в парке университета

Студенты УрГУПС провели субботник в парке университета

Студенты УрГУПС провели субботник в парке университета

Студенты УрГУПС провели субботник в парке университета

Студенты УрГУПС провели субботник в парке университета

Студенты УрГУПС провели субботник в парке университета

Студенты УрГУПС провели субботник в парке университета

Студенты УрГУПС провели субботник в парке университета

Студенты УрГУПС провели субботник в парке университета

Студенты УрГУПС провели субботник в парке университета

Студенты УрГУПС провели субботник в парке университета

Студенты УрГУПС провели субботник в парке университета

Студенты УрГУПС провели субботник в парке университета

Студенты УрГУПС провели субботник в парке университета

Студенты УрГУПС провели субботник в парке университета

Студенты УрГУПС провели субботник в парке университета

Студенты УрГУПС провели субботник в парке университета

Студенты УрГУПС провели субботник в парке университета

Студенты УрГУПС провели субботник в парке университета