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14 апреля 2023 6:35

Строительство стеллы "Города трудовой доблести" в Екатеринбурге

Алексей БУЛАТОВ
Строительство стеллы "Города трудовой доблести" в Екатеринбурге

Строительство стеллы "Города трудовой доблести" в Екатеринбурге

Строительство стеллы "Города трудовой доблести" в Екатеринбурге

Строительство стеллы "Города трудовой доблести" в Екатеринбурге

Строительство стеллы "Города трудовой доблести" в Екатеринбурге

Строительство стеллы "Города трудовой доблести" в Екатеринбурге

Строительство стеллы "Города трудовой доблести" в Екатеринбурге

Строительство стеллы "Города трудовой доблести" в Екатеринбурге

Строительство стеллы "Города трудовой доблести" в Екатеринбурге

Строительство стеллы "Города трудовой доблести" в Екатеринбурге

Строительство стеллы "Города трудовой доблести" в Екатеринбурге

Строительство стеллы "Города трудовой доблести" в Екатеринбурге

Строительство стеллы "Города трудовой доблести" в Екатеринбурге

Строительство стеллы "Города трудовой доблести" в Екатеринбурге

Строительство стеллы "Города трудовой доблести" в Екатеринбурге

Строительство стеллы "Города трудовой доблести" в Екатеринбурге

Строительство стеллы "Города трудовой доблести" в Екатеринбурге

Строительство стеллы "Города трудовой доблести" в Екатеринбурге

Строительство стеллы "Города трудовой доблести" в Екатеринбурге

Строительство стеллы "Города трудовой доблести" в Екатеринбурге