13 апреля 2023 11:16

В Екатеринбурге презентовали арт-абъект "Индустриальный младенец"

Необычный арт-объект установили на набережной Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. 13 апреля прямо на пирсе водрузили огромную металлическую голову младенца. Скульптуру так и назвали «Индустриальный младенец». А создали ее две уральские художницы: Людмила Калиниченко и Ксения Ларина. Голова стала завершающей инсталляцией фестиваля паблик-арта «ЧО» в этом сезоне