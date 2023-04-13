В Екатеринбурге презентовали арт-абъект "Индустриальный младенец"
В Екатеринбурге презентовали арт-абъект "Индустриальный младенец"
В Екатеринбурге презентовали арт-абъект "Индустриальный младенец"
В Екатеринбурге презентовали арт-абъект "Индустриальный младенец"
В Екатеринбурге презентовали арт-абъект "Индустриальный младенец"
В Екатеринбурге презентовали арт-абъект "Индустриальный младенец"
В Екатеринбурге презентовали арт-абъект "Индустриальный младенец"
В Екатеринбурге презентовали арт-абъект "Индустриальный младенец"
В Екатеринбурге презентовали арт-абъект "Индустриальный младенец"
В Екатеринбурге презентовали арт-абъект "Индустриальный младенец"