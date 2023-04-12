Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики
Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики
Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики
Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики
Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики
Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики
Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики
Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики
Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики
Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики