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12 апреля 2023 9:04

Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики

Алексей БУЛАТОВ
Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики

Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики

Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики

Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики

Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики

Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики

Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики

Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики

Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики

Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики

Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики

Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики

Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики

Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики

Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики

Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики

Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики

Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики

Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики

Студенты вышли на субботник в сквер "Дружбы народов" в день космонавтики