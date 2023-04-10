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10 апреля 2023 14:08

В метро открылась выставка фотографий космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

Алексей БУЛАТОВ
В метро открылась выставка фотографий космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

В метро открылась выставка фотографий космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

В метро открылась выставка фотографий космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

В метро открылась выставка фотографий космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

В метро открылась выставка фотографий космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

В метро открылась выставка фотографий космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

В метро открылась выставка фотографий космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

В метро открылась выставка фотографий космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

В метро открылась выставка фотографий космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

В метро открылась выставка фотографий космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

В метро открылась выставка фотографий космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

В метро открылась выставка фотографий космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

В метро открылась выставка фотографий космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

В метро открылась выставка фотографий космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

В метро открылась выставка фотографий космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

В метро открылась выставка фотографий космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

В метро открылась выставка фотографий космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

В метро открылась выставка фотографий космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

В метро открылась выставка фотографий космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

В метро открылась выставка фотографий космонавта Сергея Кудь-Сверчкова