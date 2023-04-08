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8 апреля 2023 10:43

В Екатеринбурге горожане писали "Тотальный диктант" под диктовку Николая Коляды

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге горожане писали "Тотальный диктант" под диктовку Николая Коляды

В Екатеринбурге горожане писали "Тотальный диктант" под диктовку Николая Коляды

В Екатеринбурге горожане писали "Тотальный диктант" под диктовку Николая Коляды

В Екатеринбурге горожане писали "Тотальный диктант" под диктовку Николая Коляды

В Екатеринбурге горожане писали "Тотальный диктант" под диктовку Николая Коляды

В Екатеринбурге горожане писали "Тотальный диктант" под диктовку Николая Коляды

В Екатеринбурге горожане писали "Тотальный диктант" под диктовку Николая Коляды

В Екатеринбурге горожане писали "Тотальный диктант" под диктовку Николая Коляды

В Екатеринбурге горожане писали "Тотальный диктант" под диктовку Николая Коляды

В Екатеринбурге горожане писали "Тотальный диктант" под диктовку Николая Коляды

В Екатеринбурге горожане писали "Тотальный диктант" под диктовку Николая Коляды

В Екатеринбурге горожане писали "Тотальный диктант" под диктовку Николая Коляды

В Екатеринбурге горожане писали "Тотальный диктант" под диктовку Николая Коляды

В Екатеринбурге горожане писали "Тотальный диктант" под диктовку Николая Коляды

В Екатеринбурге горожане писали "Тотальный диктант" под диктовку Николая Коляды

В Екатеринбурге горожане писали "Тотальный диктант" под диктовку Николая Коляды

В Екатеринбурге горожане писали "Тотальный диктант" под диктовку Николая Коляды

В Екатеринбурге горожане писали "Тотальный диктант" под диктовку Николая Коляды

В Екатеринбурге горожане писали "Тотальный диктант" под диктовку Николая Коляды

В Екатеринбурге горожане писали "Тотальный диктант" под диктовку Николая Коляды