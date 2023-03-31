В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта
В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта
В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта
В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта
В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта
В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта
В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта
В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта
В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта
В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта