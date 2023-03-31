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31 марта 2023 8:57

В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта

В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта

В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта

В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта

В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта

В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта

В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта

В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта

В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта

В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта

В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта

В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта

В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта

В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта

В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта

В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта

В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта

В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта

В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта

В Екатеринбурге открылся волонтерский центр международного фестиваля университетского спорта