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24 марта 2023 12:25

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле

Алексей БУЛАТОВ
Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле