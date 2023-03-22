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22 марта 2023 11:50

Всероссийский фестиваль по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге

Алексей БУЛАТОВ
Всероссийский фестиваль по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге

Всероссийский фестиваль по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге

Всероссийский фестиваль по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге

Всероссийский фестиваль по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге

Всероссийский фестиваль по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге

Всероссийский фестиваль по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге

Всероссийский фестиваль по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге

Всероссийский фестиваль по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге

Всероссийский фестиваль по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге

Всероссийский фестиваль по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге

Всероссийский фестиваль по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге

Всероссийский фестиваль по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге

Всероссийский фестиваль по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге

Всероссийский фестиваль по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге

Всероссийский фестиваль по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге

Всероссийский фестиваль по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге

Всероссийский фестиваль по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге

Всероссийский фестиваль по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге

Всероссийский фестиваль по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге

Всероссийский фестиваль по профориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге