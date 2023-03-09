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9 марта 2023 10:48

На Эльмаше продолжается снос домов по программе коплексного развития территории

Алексей БУЛАТОВ
На Эльмаше продолжается снос домов по программе коплексного развития территории

На Эльмаше продолжается снос домов по программе коплексного развития территории

На Эльмаше продолжается снос домов по программе коплексного развития территории

На Эльмаше продолжается снос домов по программе коплексного развития территории

На Эльмаше продолжается снос домов по программе коплексного развития территории

На Эльмаше продолжается снос домов по программе коплексного развития территории

На Эльмаше продолжается снос домов по программе коплексного развития территории

На Эльмаше продолжается снос домов по программе коплексного развития территории

На Эльмаше продолжается снос домов по программе коплексного развития территории

На Эльмаше продолжается снос домов по программе коплексного развития территории

На Эльмаше продолжается снос домов по программе коплексного развития территории

На Эльмаше продолжается снос домов по программе коплексного развития территории

На Эльмаше продолжается снос домов по программе коплексного развития территории

На Эльмаше продолжается снос домов по программе коплексного развития территории

На Эльмаше продолжается снос домов по программе коплексного развития территории

На Эльмаше продолжается снос домов по программе коплексного развития территории

На Эльмаше продолжается снос домов по программе коплексного развития территории

На Эльмаше продолжается снос домов по программе коплексного развития территории

На Эльмаше продолжается снос домов по программе коплексного развития территории

На Эльмаше продолжается снос домов по программе коплексного развития территории