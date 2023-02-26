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26 февраля 2023 19:42

Празднование широкой масленицы в Екатеринбурге в Парке Маяковского

Алексей БУЛАТОВ
Празднование широкой масленицы в Екатеринбурге в Парке Маяковского

Празднование широкой масленицы в Екатеринбурге в Парке Маяковского

Празднование широкой масленицы в Екатеринбурге в Парке Маяковского

Празднование широкой масленицы в Екатеринбурге в Парке Маяковского

Празднование широкой масленицы в Екатеринбурге в Парке Маяковского

Празднование широкой масленицы в Екатеринбурге в Парке Маяковского

Празднование широкой масленицы в Екатеринбурге в Парке Маяковского

Празднование широкой масленицы в Екатеринбурге в Парке Маяковского

Празднование широкой масленицы в Екатеринбурге в Парке Маяковского

Празднование широкой масленицы в Екатеринбурге в Парке Маяковского

Празднование широкой масленицы в Екатеринбурге в Парке Маяковского

Празднование широкой масленицы в Екатеринбурге в Парке Маяковского

Празднование широкой масленицы в Екатеринбурге в Парке Маяковского

Празднование широкой масленицы в Екатеринбурге в Парке Маяковского

Празднование широкой масленицы в Екатеринбурге в Парке Маяковского

Празднование широкой масленицы в Екатеринбурге в Парке Маяковского

Празднование широкой масленицы в Екатеринбурге в Парке Маяковского

Празднование широкой масленицы в Екатеринбурге в Парке Маяковского

Празднование широкой масленицы в Екатеринбурге в Парке Маяковского

Празднование широкой масленицы в Екатеринбурге в Парке Маяковского