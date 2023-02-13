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13 февраля 2023 13:47

Отправка гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Алексей БУЛАТОВ
Отправка гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Отправка гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Отправка гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Отправка гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Отправка гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Отправка гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Отправка гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Отправка гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Отправка гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Отправка гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Отправка гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Отправка гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Отправка гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Отправка гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Отправка гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Отправка гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Отправка гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Отправка гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Отправка гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Отправка гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции