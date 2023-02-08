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8 февраля 2023 15:45

В Екатеринбурге открылся патриотический "Центр поколения Z"

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге открылся патриотический "Центр поколения Z"

В Екатеринбурге открылся патриотический "Центр поколения Z"

В Екатеринбурге открылся патриотический "Центр поколения Z"

В Екатеринбурге открылся патриотический "Центр поколения Z"

В Екатеринбурге открылся патриотический "Центр поколения Z"

В Екатеринбурге открылся патриотический "Центр поколения Z"

В Екатеринбурге открылся патриотический "Центр поколения Z"

В Екатеринбурге открылся патриотический "Центр поколения Z"

В Екатеринбурге открылся патриотический "Центр поколения Z"

В Екатеринбурге открылся патриотический "Центр поколения Z"

В Екатеринбурге открылся патриотический "Центр поколения Z"

В Екатеринбурге открылся патриотический "Центр поколения Z"

В Екатеринбурге открылся патриотический "Центр поколения Z"

В Екатеринбурге открылся патриотический "Центр поколения Z"

В Екатеринбурге открылся патриотический "Центр поколения Z"

В Екатеринбурге открылся патриотический "Центр поколения Z"

В Екатеринбурге открылся патриотический "Центр поколения Z"

В Екатеринбурге открылся патриотический "Центр поколения Z"

В Екатеринбурге открылся патриотический "Центр поколения Z"

В Екатеринбурге открылся патриотический "Центр поколения Z"