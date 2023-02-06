Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга
Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга
Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга
Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга
Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга
Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга
Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга
Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга
Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга
Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга