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6 февраля 2023 12:49

Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга

Алексей БУЛАТОВ
Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга

Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга

Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга

Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга

Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга

Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга

Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга

Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга

Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга

Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга

Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга

Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга

Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга

Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга

Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга

Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга

Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга

Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга

Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга

Школьники делают сувениры из елей, стоявших у администрации Екатеринбурга