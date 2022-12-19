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19 декабря 2022 8:47

Строительство ледового городка во время неожиданного потепления в Екатернбурге

Строительство ледового городка во время неожиданного потепления в Екатернбурге

Строительство ледового городка во время неожиданного потепления в Екатернбурге

Строительство ледового городка во время неожиданного потепления в Екатернбурге

Строительство ледового городка во время неожиданного потепления в Екатернбурге

Строительство ледового городка во время неожиданного потепления в Екатернбурге

Строительство ледового городка во время неожиданного потепления в Екатернбурге

Строительство ледового городка во время неожиданного потепления в Екатернбурге

Строительство ледового городка во время неожиданного потепления в Екатернбурге

Строительство ледового городка во время неожиданного потепления в Екатернбурге

Строительство ледового городка во время неожиданного потепления в Екатернбурге

Строительство ледового городка во время неожиданного потепления в Екатернбурге

Строительство ледового городка во время неожиданного потепления в Екатернбурге

Строительство ледового городка во время неожиданного потепления в Екатернбурге

Строительство ледового городка во время неожиданного потепления в Екатернбурге

Строительство ледового городка во время неожиданного потепления в Екатернбурге

Строительство ледового городка во время неожиданного потепления в Екатернбурге

Строительство ледового городка во время неожиданного потепления в Екатернбурге

Строительство ледового городка во время неожиданного потепления в Екатернбурге

Строительство ледового городка во время неожиданного потепления в Екатернбурге

Строительство ледового городка во время неожиданного потепления в Екатернбурге