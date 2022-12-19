Екатеринбуржцы штурмуют стякотные лужи из-за резкого потепления
Екатеринбуржцы штурмуют стякотные лужи из-за резкого потепления
Екатеринбуржцы штурмуют стякотные лужи из-за резкого потепления
Екатеринбуржцы штурмуют стякотные лужи из-за резкого потепления
Екатеринбуржцы штурмуют стякотные лужи из-за резкого потепления
Екатеринбуржцы штурмуют стякотные лужи из-за резкого потепления
Екатеринбуржцы штурмуют стякотные лужи из-за резкого потепления
Екатеринбуржцы штурмуют стякотные лужи из-за резкого потепления
Екатеринбуржцы штурмуют стякотные лужи из-за резкого потепления
Екатеринбуржцы штурмуют стякотные лужи из-за резкого потепления