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Екатеринбург
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18 ноября 2022 6:45

В Екатеринбурге начали сносить барак попавший под пограмму реновации

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге начали сносить барак попавший под пограмму реновации

В Екатеринбурге начали сносить барак попавший под пограмму реновации

В Екатеринбурге начали сносить барак попавший под пограмму реновации

В Екатеринбурге начали сносить барак попавший под пограмму реновации

В Екатеринбурге начали сносить барак попавший под пограмму реновации

В Екатеринбурге начали сносить барак попавший под пограмму реновации

В Екатеринбурге начали сносить барак попавший под пограмму реновации

В Екатеринбурге начали сносить барак попавший под пограмму реновации

В Екатеринбурге начали сносить барак попавший под пограмму реновации

В Екатеринбурге начали сносить барак попавший под пограмму реновации

В Екатеринбурге начали сносить барак попавший под пограмму реновации

В Екатеринбурге начали сносить барак попавший под пограмму реновации

В Екатеринбурге начали сносить барак попавший под пограмму реновации

В Екатеринбурге начали сносить барак попавший под пограмму реновации

В Екатеринбурге начали сносить барак попавший под пограмму реновации

В Екатеринбурге начали сносить барак попавший под пограмму реновации

В Екатеринбурге начали сносить барак попавший под пограмму реновации

В Екатеринбурге начали сносить барак попавший под пограмму реновации

В Екатеринбурге начали сносить барак попавший под пограмму реновации

В Екатеринбурге начали сносить барак попавший под пограмму реновации