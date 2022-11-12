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Екатеринбург
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12 ноября 2022 14:30

Анастасия Волочкова встретилась с фанатами в Екатеринбурге

Алексей БУЛАТОВ
Анастасия Волочкова встретилась с фанатами в Екатеринбурге

Анастасия Волочкова встретилась с фанатами в Екатеринбурге

Анастасия Волочкова встретилась с фанатами в Екатеринбурге

Анастасия Волочкова встретилась с фанатами в Екатеринбурге

Анастасия Волочкова встретилась с фанатами в Екатеринбурге

Анастасия Волочкова встретилась с фанатами в Екатеринбурге

Анастасия Волочкова встретилась с фанатами в Екатеринбурге

Анастасия Волочкова встретилась с фанатами в Екатеринбурге

Анастасия Волочкова встретилась с фанатами в Екатеринбурге

Анастасия Волочкова встретилась с фанатами в Екатеринбурге

Анастасия Волочкова встретилась с фанатами в Екатеринбурге

Анастасия Волочкова встретилась с фанатами в Екатеринбурге

Анастасия Волочкова встретилась с фанатами в Екатеринбурге

Анастасия Волочкова встретилась с фанатами в Екатеринбурге

Анастасия Волочкова встретилась с фанатами в Екатеринбурге

Анастасия Волочкова встретилась с фанатами в Екатеринбурге

Анастасия Волочкова встретилась с фанатами в Екатеринбурге

Анастасия Волочкова встретилась с фанатами в Екатеринбурге

Анастасия Волочкова встретилась с фанатами в Екатеринбурге

Анастасия Волочкова встретилась с фанатами в Екатеринбурге