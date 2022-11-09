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8 ноября 2022 17:18

Российские дизайнеры представили свои коллекции на "Ekaterinburg Fashion Week"

Алексей БУЛАТОВ
Российские дизайнеры представили свои коллекции на "Ekaterinburg Fashion Week"

Российские дизайнеры представили свои коллекции на "Ekaterinburg Fashion Week"

Российские дизайнеры представили свои коллекции на "Ekaterinburg Fashion Week"

Российские дизайнеры представили свои коллекции на "Ekaterinburg Fashion Week"

Российские дизайнеры представили свои коллекции на "Ekaterinburg Fashion Week"

Российские дизайнеры представили свои коллекции на "Ekaterinburg Fashion Week"

Российские дизайнеры представили свои коллекции на "Ekaterinburg Fashion Week"

Российские дизайнеры представили свои коллекции на "Ekaterinburg Fashion Week"

Российские дизайнеры представили свои коллекции на "Ekaterinburg Fashion Week"

Российские дизайнеры представили свои коллекции на "Ekaterinburg Fashion Week"

Российские дизайнеры представили свои коллекции на "Ekaterinburg Fashion Week"

Российские дизайнеры представили свои коллекции на "Ekaterinburg Fashion Week"

Российские дизайнеры представили свои коллекции на "Ekaterinburg Fashion Week"

Российские дизайнеры представили свои коллекции на "Ekaterinburg Fashion Week"

Российские дизайнеры представили свои коллекции на "Ekaterinburg Fashion Week"

Российские дизайнеры представили свои коллекции на "Ekaterinburg Fashion Week"

Российские дизайнеры представили свои коллекции на "Ekaterinburg Fashion Week"

Российские дизайнеры представили свои коллекции на "Ekaterinburg Fashion Week"

Российские дизайнеры представили свои коллекции на "Ekaterinburg Fashion Week"

Российские дизайнеры представили свои коллекции на "Ekaterinburg Fashion Week"