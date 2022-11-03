Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона
Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона
Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона
Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона
Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона
Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона
Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона
Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона
Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона
Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона