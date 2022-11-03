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3 ноября 2022 11:33

Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона

Алексей БУЛАТОВ
Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона

Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона

Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона

Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона

Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона

Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона

Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона

Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона

Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона

Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона

Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона

Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона

Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона

Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона

Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона

Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона

Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона

Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона

Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона

Подготовка мобилизованных на территории Еланского гарнизона