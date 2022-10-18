В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу
В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу
В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу
В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу
В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу
В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу
В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу
В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу
В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу
В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу