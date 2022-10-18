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14 октября 2022 12:25

В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу

Алексей БУЛАТОВ
В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу

В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу

В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу

В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу

В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу

В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу

В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу

В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу

В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу

В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу

В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу

В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу

В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу

В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу

В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу

В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу

В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу

В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу

В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу

В Серове установили первый памятник председателю Госдумы Геннадию Селезневу