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13 октября 2022 9:32

Строительство дворца Дзюдо в Академическом районе Екатеринурга

Алексей БУЛАТОВ
Строительство дворца Дзюдо в Академическом районе Екатеринурга

Строительство дворца Дзюдо в Академическом районе Екатеринурга

Строительство дворца Дзюдо в Академическом районе Екатеринурга

Строительство дворца Дзюдо в Академическом районе Екатеринурга

Строительство дворца Дзюдо в Академическом районе Екатеринурга

Строительство дворца Дзюдо в Академическом районе Екатеринурга

Строительство дворца Дзюдо в Академическом районе Екатеринурга

Строительство дворца Дзюдо в Академическом районе Екатеринурга

Строительство дворца Дзюдо в Академическом районе Екатеринурга

Строительство дворца Дзюдо в Академическом районе Екатеринурга

Строительство дворца Дзюдо в Академическом районе Екатеринурга

Строительство дворца Дзюдо в Академическом районе Екатеринурга

Строительство дворца Дзюдо в Академическом районе Екатеринурга

Строительство дворца Дзюдо в Академическом районе Екатеринурга

Строительство дворца Дзюдо в Академическом районе Екатеринурга

Строительство дворца Дзюдо в Академическом районе Екатеринурга

Строительство дворца Дзюдо в Академическом районе Екатеринурга

Строительство дворца Дзюдо в Академическом районе Екатеринурга

Строительство дворца Дзюдо в Академическом районе Екатеринурга

Строительство дворца Дзюдо в Академическом районе Екатеринурга