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7 октября 2022 7:56

Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре

Алексей БУЛАТОВ
Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре

Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре

Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре

Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре

Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре

Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре

Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре

Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре

Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре

Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре

Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре

Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре

Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре

Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре

Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре

Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре

Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре

Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре

Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре

Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре