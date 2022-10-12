Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре
Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре
Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре
Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре
Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре
Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре
Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре
Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре
Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре
Мобилизованные проходят подготовку в Еланском учебном центре