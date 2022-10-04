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30 сентября 2022 12:10

Митинг-концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к России

Алексей БУЛАТОВ
Митинг-концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к России

Митинг-концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к России

Митинг-концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к России

Митинг-концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к России

Митинг-концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к России

Митинг-концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к России

Митинг-концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к России

Митинг-концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к России

Митинг-концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к России

Митинг-концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к России

Митинг-концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к России

Митинг-концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к России

Митинг-концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к России

Митинг-концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к России

Митинг-концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к России

Митинг-концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к России

Митинг-концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к России

Митинг-концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к России

Митинг-концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к России

Митинг-концерт в поддержку присоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона к России