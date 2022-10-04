Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
29 сентября 2022 7:01

В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных

Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных

В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных

В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных

В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных

В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных

В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных

В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных

В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных

В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных

В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных

В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных

В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных

В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных

В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных

В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных

В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных

В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных

В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных

В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных

В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных