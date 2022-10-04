В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных
В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных
В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных
В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных
В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных
В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных
В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных
В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных
В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных
В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных