Отправка резервистов из Кировского военкомата, во время частичной мобилизации
Отправка резервистов из Кировского военкомата, во время частичной мобилизации
Отправка резервистов из Кировского военкомата, во время частичной мобилизации
Отправка резервистов из Кировского военкомата, во время частичной мобилизации
Отправка резервистов из Кировского военкомата, во время частичной мобилизации
Отправка резервистов из Кировского военкомата, во время частичной мобилизации
Отправка резервистов из Кировского военкомата, во время частичной мобилизации
Отправка резервистов из Кировского военкомата, во время частичной мобилизации
Отправка резервистов из Кировского военкомата, во время частичной мобилизации
Отправка резервистов из Кировского военкомата, во время частичной мобилизации