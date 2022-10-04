Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации
Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации
Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации
Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации
Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации
Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации
Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации
Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации
Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации
Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации