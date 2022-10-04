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27 сентября 2022 4:58

Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации

Алексей БУЛАТОВ
Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации

Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации

Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации

Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации

Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации

Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации

Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации

Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации

Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации

Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации

Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации

Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации

Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации

Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации

Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации

Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации

Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации

Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации

Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации

Отправка резервистов из военкомата, во время частичной мобилизации