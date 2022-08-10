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7 августа 2022 3:59

В Екатеринбурге проходит музыкальный фестиваль "SummerFest"

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге проходит музыкальный фестиваль "SummerFest"

В Екатеринбурге проходит музыкальный фестиваль "SummerFest"

В Екатеринбурге проходит музыкальный фестиваль "SummerFest"

В Екатеринбурге проходит музыкальный фестиваль "SummerFest"

В Екатеринбурге проходит музыкальный фестиваль "SummerFest"

В Екатеринбурге проходит музыкальный фестиваль "SummerFest"

В Екатеринбурге проходит музыкальный фестиваль "SummerFest"

В Екатеринбурге проходит музыкальный фестиваль "SummerFest"

В Екатеринбурге проходит музыкальный фестиваль "SummerFest"

В Екатеринбурге проходит музыкальный фестиваль "SummerFest"

В Екатеринбурге проходит музыкальный фестиваль "SummerFest"

В Екатеринбурге проходит музыкальный фестиваль "SummerFest"

В Екатеринбурге проходит музыкальный фестиваль "SummerFest"

В Екатеринбурге проходит музыкальный фестиваль "SummerFest"

В Екатеринбурге проходит музыкальный фестиваль "SummerFest"

В Екатеринбурге проходит музыкальный фестиваль "SummerFest"

В Екатеринбурге проходит музыкальный фестиваль "SummerFest"

В Екатеринбурге проходит музыкальный фестиваль "SummerFest"

В Екатеринбурге проходит музыкальный фестиваль "SummerFest"

В Екатеринбурге проходит музыкальный фестиваль "SummerFest"