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12 июня 2022 7:35

Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России

Алексей БУЛАТОВ
Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России

Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России

Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России

Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России

Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России

Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России

Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России

Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России

Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России

Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России

Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России

Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России

Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России

Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России

Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России

Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России

Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России

Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России

Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России

Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России