Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России
Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России
Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России
Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России
Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России
Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России
Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России
Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России
Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России
Выступление сводного тысячного хора «Хором славим Россию и город!» в День России