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22 февраля 2022 8:18

В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"

В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"

В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"

В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"

В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"

В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"

В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"

В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"

В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"

В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"

В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"

В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"

В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"

В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"

В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"

В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"

В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"

В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"

В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"

В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"