В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"
В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"
В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"
В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"
В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"
В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"
В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"
В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"
В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"
В Екатеринбурге открыли памятник "Есть такая профессия - родину защищать"