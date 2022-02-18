В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха
В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха
В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха
В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха
В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха
В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха
В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха
В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха
В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха
В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха