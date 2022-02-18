Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
16 февраля 2022 13:58

В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха

В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха

В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха

В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха

В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха

В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха

В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха

В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха

В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха

В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха

В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха

В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха

В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха

В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха

В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха

В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха

В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха

В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха

В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха

В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха