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7 января 2022 5:44

Рождественская служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Алексей БУЛАТОВ
Рождественская служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Рождественская служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Рождественская служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Рождественская служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Рождественская служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Рождественская служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Рождественская служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Рождественская служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Рождественская служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Рождественская служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Рождественская служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Рождественская служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Рождественская служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Рождественская служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Рождественская служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Рождественская служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Рождественская служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Рождественская служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Рождественская служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге

Рождественская служба в Свято-Троицком соборе в Екатеринбурге