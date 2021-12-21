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21 декабря 2021 8:15

Тренеры дельфинария показали как устроена репетиция с дельфинами

Зоозащитники обвинили океанариум Екатеринбурга в жестоком обращении с дельфинами после распространения в сети видео, на котором сотрудники во время тренировки якобы бьют животных палками. Однако, как утверждают в океанариуме, видео - фейк. Специалисты провели внутреннюю проверку, отсмотрев видео тренировок за несколько месяцев и не нашли фактов, подтверждающих любое жестокое обращение с животными
Алексей БУЛАТОВ
Тренеры дельфинария показали как устроена репетиция с дельфинами

Тренеры дельфинария показали как устроена репетиция с дельфинами

Тренеры дельфинария показали как устроена репетиция с дельфинами

Тренеры дельфинария показали как устроена репетиция с дельфинами

Тренеры дельфинария показали как устроена репетиция с дельфинами

Тренеры дельфинария показали как устроена репетиция с дельфинами

Тренеры дельфинария показали как устроена репетиция с дельфинами

Тренеры дельфинария показали как устроена репетиция с дельфинами

Тренеры дельфинария показали как устроена репетиция с дельфинами

Тренеры дельфинария показали как устроена репетиция с дельфинами

Тренеры дельфинария показали как устроена репетиция с дельфинами

Тренеры дельфинария показали как устроена репетиция с дельфинами

Тренеры дельфинария показали как устроена репетиция с дельфинами

Тренеры дельфинария показали как устроена репетиция с дельфинами

Тренеры дельфинария показали как устроена репетиция с дельфинами

Тренеры дельфинария показали как устроена репетиция с дельфинами

Тренеры дельфинария показали как устроена репетиция с дельфинами

Тренеры дельфинария показали как устроена репетиция с дельфинами

Тренеры дельфинария показали как устроена репетиция с дельфинами

Тренеры дельфинария показали как устроена репетиция с дельфинами