21 декабря 2021 8:15

Тренеры дельфинария показали как устроена репетиция с дельфинами

Зоозащитники обвинили океанариум Екатеринбурга в жестоком обращении с дельфинами после распространения в сети видео, на котором сотрудники во время тренировки якобы бьют животных палками. Однако, как утверждают в океанариуме, видео - фейк. Специалисты провели внутреннюю проверку, отсмотрев видео тренировок за несколько месяцев и не нашли фактов, подтверждающих любое жестокое обращение с животными