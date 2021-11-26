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26 ноября 2021 12:11

в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, УНИИФ) открылась первая в России школа «живой хирургии»

В Уральском НИИ фтизиопульмонологии открылась первая в России школа «живой хирургии»
Алексей БУЛАТОВ
в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, УНИИФ) открылась первая в России школа «живой хирургии»

в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, УНИИФ) открылась первая в России школа «живой хирургии»

в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, УНИИФ) открылась первая в России школа «живой хирургии»

в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, УНИИФ) открылась первая в России школа «живой хирургии»

в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, УНИИФ) открылась первая в России школа «живой хирургии»

в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, УНИИФ) открылась первая в России школа «живой хирургии»

в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, УНИИФ) открылась первая в России школа «живой хирургии»

в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, УНИИФ) открылась первая в России школа «живой хирургии»

в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, УНИИФ) открылась первая в России школа «живой хирургии»

в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, УНИИФ) открылась первая в России школа «живой хирургии»

в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, УНИИФ) открылась первая в России школа «живой хирургии»

в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, УНИИФ) открылась первая в России школа «живой хирургии»

в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, УНИИФ) открылась первая в России школа «живой хирургии»

в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, УНИИФ) открылась первая в России школа «живой хирургии»

в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, УНИИФ) открылась первая в России школа «живой хирургии»

в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, УНИИФ) открылась первая в России школа «живой хирургии»

в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, УНИИФ) открылась первая в России школа «живой хирургии»

в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, УНИИФ) открылась первая в России школа «живой хирургии»

в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, УНИИФ) открылась первая в России школа «живой хирургии»

в филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, УНИИФ) открылась первая в России школа «живой хирургии»