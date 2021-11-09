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9 ноября 2021 9:12

Реконструкция вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Алексей БУЛАТОВ
Реконструкция вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Реконструкция вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Реконструкция вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Реконструкция вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Реконструкция вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Реконструкция вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Реконструкция вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Реконструкция вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Реконструкция вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Реконструкция вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Реконструкция вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Реконструкция вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Реконструкция вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Реконструкция вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Реконструкция вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Реконструкция вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Реконструкция вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Реконструкция вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Реконструкция вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Реконструкция вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке