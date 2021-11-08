Рабочие начали готовить дороги у концерна "Калина" к реконструкции и строительству развязки
Рабочие начали готовить дороги у концерна "Калина" к реконструкции и строительству развязки
Рабочие начали готовить дороги у концерна "Калина" к реконструкции и строительству развязки
Рабочие начали готовить дороги у концерна "Калина" к реконструкции и строительству развязки
Рабочие начали готовить дороги у концерна "Калина" к реконструкции и строительству развязки
Рабочие начали готовить дороги у концерна "Калина" к реконструкции и строительству развязки
Рабочие начали готовить дороги у концерна "Калина" к реконструкции и строительству развязки
Рабочие начали готовить дороги у концерна "Калина" к реконструкции и строительству развязки
Рабочие начали готовить дороги у концерна "Калина" к реконструкции и строительству развязки
Рабочие начали готовить дороги у концерна "Калина" к реконструкции и строительству развязки