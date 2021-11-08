Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
8 ноября 2021 9:52

Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения

Алексей БУЛАТОВ
Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения

Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения

Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения

Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения

Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения

Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения

Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения

Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения

Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения

Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения

Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения

Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения

Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения

Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения

Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения

Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения

Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения

Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения

Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения

Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения