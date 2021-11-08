Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения
Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения
Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения
Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения
Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения
Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения
Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения
Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения
Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения
Родители школьников вышли на пикет к администрации города, выступая против дистанционного обучения