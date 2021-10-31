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31 октября 2021 13:37

Октрытие Макаровского моста после 4 лет реконструкции

Алексей БУЛАТОВ
Октрытие Макаровского моста после 4 лет реконструкции

Октрытие Макаровского моста после 4 лет реконструкции

Октрытие Макаровского моста после 4 лет реконструкции

Октрытие Макаровского моста после 4 лет реконструкции

Октрытие Макаровского моста после 4 лет реконструкции

Октрытие Макаровского моста после 4 лет реконструкции

Октрытие Макаровского моста после 4 лет реконструкции

Октрытие Макаровского моста после 4 лет реконструкции

Октрытие Макаровского моста после 4 лет реконструкции

Октрытие Макаровского моста после 4 лет реконструкции

Октрытие Макаровского моста после 4 лет реконструкции

Октрытие Макаровского моста после 4 лет реконструкции

Октрытие Макаровского моста после 4 лет реконструкции

Октрытие Макаровского моста после 4 лет реконструкции

Октрытие Макаровского моста после 4 лет реконструкции

Октрытие Макаровского моста после 4 лет реконструкции

Октрытие Макаровского моста после 4 лет реконструкции

Октрытие Макаровского моста после 4 лет реконструкции

Октрытие Макаровского моста после 4 лет реконструкции

Октрытие Макаровского моста после 4 лет реконструкции