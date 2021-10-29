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29 октября 2021 16:46

Проведение Всероссийской переписи населения в отдаленных районах Екатеринбурга

Алексей БУЛАТОВ
Проведение Всероссийской переписи населения в отдаленных районах Екатеринбурга

Проведение Всероссийской переписи населения в отдаленных районах Екатеринбурга

Проведение Всероссийской переписи населения в отдаленных районах Екатеринбурга

Проведение Всероссийской переписи населения в отдаленных районах Екатеринбурга

Проведение Всероссийской переписи населения в отдаленных районах Екатеринбурга

Проведение Всероссийской переписи населения в отдаленных районах Екатеринбурга

Проведение Всероссийской переписи населения в отдаленных районах Екатеринбурга

Проведение Всероссийской переписи населения в отдаленных районах Екатеринбурга

Проведение Всероссийской переписи населения в отдаленных районах Екатеринбурга

Проведение Всероссийской переписи населения в отдаленных районах Екатеринбурга

Проведение Всероссийской переписи населения в отдаленных районах Екатеринбурга

Проведение Всероссийской переписи населения в отдаленных районах Екатеринбурга

Проведение Всероссийской переписи населения в отдаленных районах Екатеринбурга

Проведение Всероссийской переписи населения в отдаленных районах Екатеринбурга

Проведение Всероссийской переписи населения в отдаленных районах Екатеринбурга

Проведение Всероссийской переписи населения в отдаленных районах Екатеринбурга

Проведение Всероссийской переписи населения в отдаленных районах Екатеринбурга

Проведение Всероссийской переписи населения в отдаленных районах Екатеринбурга

Проведение Всероссийской переписи населения в отдаленных районах Екатеринбурга

Проведение Всероссийской переписи населения в отдаленных районах Екатеринбурга