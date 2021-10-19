Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи
Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи
Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи
Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи
Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи
Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи
Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи
Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи
Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи
Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи