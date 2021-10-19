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19 октября 2021 12:11

Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи

Алексей БУЛАТОВ
Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи

Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи

Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи

Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи

Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи

Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи

Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи

Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи

Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи

Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи

Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи

Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи

Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи

Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи

Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи

Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи

Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи

Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи

Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи

Больницам Свердловской области передали 20 новеньких машин скорой медицинской помощи