В Екатеринбурге, в "Микрохирургии глаз" открыли новейший операционный блок

В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок
В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок
В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок
В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок
В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок
В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок
В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок
В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок
В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок
В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок