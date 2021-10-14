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14 октября 2021 15:00

В Екатеринбурге, в "Микрохирургии глаз" открыли новейший операционный блок

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок

В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок

В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок

В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок

В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок

В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок

В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок

В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок

В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок

В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок

В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок

В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок

В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок

В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок

В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок

В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок

В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок

В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок

В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок

В Екатеринбурге, в "Микрухирургии глаз" открыли новейший операционный блок