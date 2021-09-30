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30 сентября 2021 17:33

В Екатеринбурге показали работы художников в рамках 6-й Уральской биеннале

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге показали работы художников в рамках 6-й Уральской биеннале

В Екатеринбурге показали работы художников в рамках 6-й Уральской биеннале

В Екатеринбурге показали работы художников в рамках 6-й Уральской биеннале

В Екатеринбурге показали работы художников в рамках 6-й Уральской биеннале

В Екатеринбурге показали работы художников в рамках 6-й Уральской биеннале

В Екатеринбурге показали работы художников в рамках 6-й Уральской биеннале

В Екатеринбурге показали работы художников в рамках 6-й Уральской биеннале

В Екатеринбурге показали работы художников в рамках 6-й Уральской биеннале

В Екатеринбурге показали работы художников в рамках 6-й Уральской биеннале

В Екатеринбурге показали работы художников в рамках 6-й Уральской биеннале

В Екатеринбурге показали работы художников в рамках 6-й Уральской биеннале

В Екатеринбурге показали работы художников в рамках 6-й Уральской биеннале

В Екатеринбурге показали работы художников в рамках 6-й Уральской биеннале

В Екатеринбурге показали работы художников в рамках 6-й Уральской биеннале

В Екатеринбурге показали работы художников в рамках 6-й Уральской биеннале

В Екатеринбурге показали работы художников в рамках 6-й Уральской биеннале

В Екатеринбурге показали работы художников в рамках 6-й Уральской биеннале

В Екатеринбурге показали работы художников в рамках 6-й Уральской биеннале

В Екатеринбурге показали работы художников в рамках 6-й Уральской биеннале

В Екатеринбурге показали работы художников в рамках 6-й Уральской биеннале