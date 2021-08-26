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26 августа 2021 15:45

В Екатеринбурге открылся военно-технический форум "Армия-2021"

Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге открылся военно-технический форум "Армия-2021"

В Екатеринбурге открылся военно-технический форум "Армия-2021"

В Екатеринбурге открылся военно-технический форум "Армия-2021"

В Екатеринбурге открылся военно-технический форум "Армия-2021"

В Екатеринбурге открылся военно-технический форум "Армия-2021"

В Екатеринбурге открылся военно-технический форум "Армия-2021"

В Екатеринбурге открылся военно-технический форум "Армия-2021"

В Екатеринбурге открылся военно-технический форум "Армия-2021"

В Екатеринбурге открылся военно-технический форум "Армия-2021"

В Екатеринбурге открылся военно-технический форум "Армия-2021"

В Екатеринбурге открылся военно-технический форум "Армия-2021"

В Екатеринбурге открылся военно-технический форум "Армия-2021"

В Екатеринбурге открылся военно-технический форум "Армия-2021"

В Екатеринбурге открылся военно-технический форум "Армия-2021"

В Екатеринбурге открылся военно-технический форум "Армия-2021"

В Екатеринбурге открылся военно-технический форум "Армия-2021"

В Екатеринбурге открылся военно-технический форум "Армия-2021"

В Екатеринбурге открылся военно-технический форум "Армия-2021"

В Екатеринбурге открылся военно-технический форум "Армия-2021"

В Екатеринбурге открылся военно-технический форум "Армия-2021"