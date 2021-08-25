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25 августа 2021 11:52

Лесной пожар на дороге Екатеринбург - Первоуральск

Алексей БУЛАТОВ
Лесной пожар на дороге Екатеринбург - Первоуральск

Лесной пожар на дороге Екатеринбург - Первоуральск

Лесной пожар на дороге Екатеринбург - Первоуральск

Лесной пожар на дороге Екатеринбург - Первоуральск

Лесной пожар на дороге Екатеринбург - Первоуральск

Лесной пожар на дороге Екатеринбург - Первоуральск

Лесной пожар на дороге Екатеринбург - Первоуральск

Лесной пожар на дороге Екатеринбург - Первоуральск

Лесной пожар на дороге Екатеринбург - Первоуральск

Лесной пожар на дороге Екатеринбург - Первоуральск

Лесной пожар на дороге Екатеринбург - Первоуральск

Лесной пожар на дороге Екатеринбург - Первоуральск

Лесной пожар на дороге Екатеринбург - Первоуральск

Лесной пожар на дороге Екатеринбург - Первоуральск

Лесной пожар на дороге Екатеринбург - Первоуральск

Лесной пожар на дороге Екатеринбург - Первоуральск

Лесной пожар на дороге Екатеринбург - Первоуральск

Лесной пожар на дороге Екатеринбург - Первоуральск

Лесной пожар на дороге Екатеринбург - Первоуральск

Лесной пожар на дороге Екатеринбург - Первоуральск