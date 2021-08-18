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18 августа 2021 11:58

Объезд районов города с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым

Алексей БУЛАТОВ
Объезд районов города с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым

Объезд районов города с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым

Объезд районов города с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым

Объезд районов города с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым

Объезд районов города с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым

Объезд районов города с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым

Объезд районов города с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым

Объезд районов города с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым

Объезд районов города с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым

Объезд районов города с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым

Объезд районов города с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым

Объезд районов города с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым

Объезд районов города с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым

Объезд районов города с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым

Объезд районов города с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым

Объезд районов города с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым

Объезд районов города с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым

Объезд районов города с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым

Объезд районов города с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым

Объезд районов города с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым