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12 августа 2021 18:35

Под Екатеринбургом открылась крупнейшая в стране сельскохозяйственная выставка "День поля 2021"

Алексей БУЛАТОВ
Под Екатеринбургом открылась крупнейшая в стране сельскохозяйственная выставка "День поля 2021"

Под Екатеринбургом открылась крупнейшая в стране сельскохозяйственная выставка "День поля 2021"

Под Екатеринбургом открылась крупнейшая в стране сельскохозяйственная выставка "День поля 2021"

Под Екатеринбургом открылась крупнейшая в стране сельскохозяйственная выставка "День поля 2021"

Под Екатеринбургом открылась крупнейшая в стране сельскохозяйственная выставка "День поля 2021"

Под Екатеринбургом открылась крупнейшая в стране сельскохозяйственная выставка "День поля 2021"

Под Екатеринбургом открылась крупнейшая в стране сельскохозяйственная выставка "День поля 2021"

Под Екатеринбургом открылась крупнейшая в стране сельскохозяйственная выставка "День поля 2021"

Под Екатеринбургом открылась крупнейшая в стране сельскохозяйственная выставка "День поля 2021"

Под Екатеринбургом открылась крупнейшая в стране сельскохозяйственная выставка "День поля 2021"

Под Екатеринбургом открылась крупнейшая в стране сельскохозяйственная выставка "День поля 2021"

Под Екатеринбургом открылась крупнейшая в стране сельскохозяйственная выставка "День поля 2021"

Под Екатеринбургом открылась крупнейшая в стране сельскохозяйственная выставка "День поля 2021"

Под Екатеринбургом открылась крупнейшая в стране сельскохозяйственная выставка "День поля 2021"

Под Екатеринбургом открылась крупнейшая в стране сельскохозяйственная выставка "День поля 2021"

Под Екатеринбургом открылась крупнейшая в стране сельскохозяйственная выставка "День поля 2021"

Под Екатеринбургом открылась крупнейшая в стране сельскохозяйственная выставка "День поля 2021"

Под Екатеринбургом открылась крупнейшая в стране сельскохозяйственная выставка "День поля 2021"

Под Екатеринбургом открылась крупнейшая в стране сельскохозяйственная выставка "День поля 2021"

Под Екатеринбургом открылась крупнейшая в стране сельскохозяйственная выставка "День поля 2021"