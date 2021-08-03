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9 августа 2021 17:58

На площади 1905 года готовится к открытию парк фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

Алексей БУЛАТОВ
На площади 1905 года готовится к открытию парк фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

На площади 1905 года готовится к открытию парк фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

На площади 1905 года готовится к открытию парк фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

На площади 1905 года готовится к открытию парк фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

На площади 1905 года готовится к открытию парк фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

На площади 1905 года готовится к открытию парк фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

На площади 1905 года готовится к открытию парк фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

На площади 1905 года готовится к открытию парк фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

На площади 1905 года готовится к открытию парк фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

На площади 1905 года готовится к открытию парк фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

На площади 1905 года готовится к открытию парк фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

На площади 1905 года готовится к открытию парк фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

На площади 1905 года готовится к открытию парк фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

На площади 1905 года готовится к открытию парк фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

На площади 1905 года готовится к открытию парк фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

На площади 1905 года готовится к открытию парк фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

На площади 1905 года готовится к открытию парк фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

На площади 1905 года готовится к открытию парк фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

На площади 1905 года готовится к открытию парк фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"

На площади 1905 года готовится к открытию парк фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера"