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6 августа 2021 18:58

Евгений Куйвашев осмотрел ход строительства Тагильской лагуны в Нижнем Тагиле

Алексей БУЛАТОВ
Евгений Куйвашев осмотрел ход строительства Тагильской лагуны в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев осмотрел ход строительства Тагильской лагуны в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев осмотрел ход строительства Тагильской лагуны в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев осмотрел ход строительства Тагильской лагуны в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев осмотрел ход строительства Тагильской лагуны в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев осмотрел ход строительства Тагильской лагуны в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев осмотрел ход строительства Тагильской лагуны в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев осмотрел ход строительства Тагильской лагуны в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев осмотрел ход строительства Тагильской лагуны в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев осмотрел ход строительства Тагильской лагуны в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев осмотрел ход строительства Тагильской лагуны в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев осмотрел ход строительства Тагильской лагуны в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев осмотрел ход строительства Тагильской лагуны в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев осмотрел ход строительства Тагильской лагуны в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев осмотрел ход строительства Тагильской лагуны в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев осмотрел ход строительства Тагильской лагуны в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев осмотрел ход строительства Тагильской лагуны в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев осмотрел ход строительства Тагильской лагуны в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев осмотрел ход строительства Тагильской лагуны в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев осмотрел ход строительства Тагильской лагуны в Нижнем Тагиле