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29 июля 2021 16:23

В Музейном комплексе УГМК собирают новый экспонат, стратегический бомбардировщик Мясищева М-4

Алексей БУЛАТОВ
В Музейном комплексе УГМК собирают новый экспонат, стратегический бомбардировщик Мясищева М-4

В Музейном комплексе УГМК собирают новый экспонат, стратегический бомбардировщик Мясищева М-4

В Музейном комплексе УГМК собирают новый экспонат, стратегический бомбардировщик Мясищева М-4

В Музейном комплексе УГМК собирают новый экспонат, стратегический бомбардировщик Мясищева М-4

В Музейном комплексе УГМК собирают новый экспонат, стратегический бомбардировщик Мясищева М-4

В Музейном комплексе УГМК собирают новый экспонат, стратегический бомбардировщик Мясищева М-4

В Музейном комплексе УГМК собирают новый экспонат, стратегический бомбардировщик Мясищева М-4

В Музейном комплексе УГМК собирают новый экспонат, стратегический бомбардировщик Мясищева М-4

В Музейном комплексе УГМК собирают новый экспонат, стратегический бомбардировщик Мясищева М-4

В Музейном комплексе УГМК собирают новый экспонат, стратегический бомбардировщик Мясищева М-4

В Музейном комплексе УГМК собирают новый экспонат, стратегический бомбардировщик Мясищева М-4

В Музейном комплексе УГМК собирают новый экспонат, стратегический бомбардировщик Мясищева М-4

В Музейном комплексе УГМК собирают новый экспонат, стратегический бомбардировщик Мясищева М-4

В Музейном комплексе УГМК собирают новый экспонат, стратегический бомбардировщик Мясищева М-4

В Музейном комплексе УГМК собирают новый экспонат, стратегический бомбардировщик Мясищева М-4

В Музейном комплексе УГМК собирают новый экспонат, стратегический бомбардировщик Мясищева М-4

В Музейном комплексе УГМК собирают новый экспонат, стратегический бомбардировщик Мясищева М-4

В Музейном комплексе УГМК собирают новый экспонат, стратегический бомбардировщик Мясищева М-4

В Музейном комплексе УГМК собирают новый экспонат, стратегический бомбардировщик Мясищева М-4

В Музейном комплексе УГМК собирают новый экспонат, стратегический бомбардировщик Мясищева М-4